Как управлять карьерой в мире, меняющемся каждый день: интенсив для топменеджеров
«Карьерная стратегия» — практический интенсив для топменеджеров
Украинский рынок топ-позиций меняется быстрее, чем успевают реагировать даже опытные руководители. Те, кто годами возглавлял команды и бюджеты, сегодня сталкиваются с парадоксом: компетенций хватает, а предложений нет. Рынок меняет правила. И даже самые сильные ТОПы нуждаются в новой, эффективной карьерной стратегии.
Как вернуть контроль над карьерой и не остаться в стороне от изменений?
Как строить карьеру на 2−3 года вперед в бизнес-среде, которая меняется каждый день?
Как войти в наблюдательный совет или выйти на международный уровень?
Как сделать так, чтобы ваше имя работало на вас в медиа, среди хедхантеров и в профессиональной среде?
Как стать заметным для рынка?
Как развиваться профессионально, сохраняя энергию и баланс?
15−16 и 22 ноября в Киеве состоится тренинг «Карьерная стратегия» — практический интенсив для топменеджеров, которые стремятся сознательно управлять собственной карьерой.
Это первый в Украине курс, комплексно сочетающий работу с жизненной и карьерной стратегией, техники самопрезентации, управление энергией, построение личного бренда и продвижение до уровня наблюдательных советов.
Ограниченная группа: только 10−15 участников.
Участники получат:
Индивидуальную карьерную стратегию на 2−3 года
Инструменты построения персонального бренда в бизнес-среде
Практические советы по входу в наблюдательные советы
Методы сотрудничества с медиа и хедхантерами
Стратегии эффективного нетворкинга и влияния
Понимание международного контекста и выхода на глобальный уровень
Главное — ясность и фокус относительно вашей следующей профессиональной роли
Для кого:
C-level руководители среднего и крупного бизнеса
Топменеджеры национальных и международных компаний
Консультанты, советники и лидеры, которые ищут новый уровень реализации
Эксперты программы:
Алена Кава — HRD, медиа-HR эксперт № 1 в Украине, карьерный консультант;
Анна Кузенкова — управляющий партнер Odgers Ukraine, эксперт по построению наблюдательных советов;
Жанна Пархоменко — коуч, советник по управлению репутацией;
Илона Довгань — теле- и радиоведущая, медиатренер;
Анна Медвецкая — бизнес-тренер, HR-эксперт;
Антон Деликатный — Executive Search консультант, эксперт по формированию команд в госкомпаниях.
🔗 Детали и регистрация: topcareer.com.ua
Этот тренинг — не о формальностях, а о содержании. Об осознанном лидерстве, стратегическом присутствии и долгосрочной карьерной архитектуре