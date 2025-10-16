Украинский рынок топ-позиций меняется быстрее, чем успевают реагировать даже опытные руководители. Те, кто годами возглавлял команды и бюджеты, сегодня сталкиваются с парадоксом: компетенций хватает, а предложений нет. Рынок меняет правила. И даже самые сильные ТОПы нуждаются в новой, эффективной карьерной стратегии.

Как вернуть контроль над карьерой и не остаться в стороне от изменений?

Как строить карьеру на 2−3 года вперед в бизнес-среде, которая меняется каждый день?

Как войти в наблюдательный совет или выйти на международный уровень?

Как сделать так, чтобы ваше имя работало на вас в медиа, среди хедхантеров и в профессиональной среде?

Как стать заметным для рынка?

Как развиваться профессионально, сохраняя энергию и баланс?

15−16 и 22 ноября в Киеве состоится тренинг «Карьерная стратегия» — практический интенсив для топменеджеров, которые стремятся сознательно управлять собственной карьерой.



Это первый в Украине курс, комплексно сочетающий работу с жизненной и карьерной стратегией, техники самопрезентации, управление энергией, построение личного бренда и продвижение до уровня наблюдательных советов.

Ограниченная группа: только 10−15 участников.

Участники получат:

Индивидуальную карьерную стратегию на 2−3 года

Инструменты построения персонального бренда в бизнес-среде

Практические советы по входу в наблюдательные советы

Методы сотрудничества с медиа и хедхантерами

Стратегии эффективного нетворкинга и влияния

Понимание международного контекста и выхода на глобальный уровень

Главное — ясность и фокус относительно вашей следующей профессиональной роли

Для кого:

C-level руководители среднего и крупного бизнеса

Топменеджеры национальных и международных компаний

Консультанты, советники и лидеры, которые ищут новый уровень реализации

Эксперты программы:

Алена Кава — HRD, медиа-HR эксперт № 1 в Украине, карьерный консультант;

Анна Кузенкова — управляющий партнер Odgers Ukraine, эксперт по построению наблюдательных советов;

Жанна Пархоменко — коуч, советник по управлению репутацией;

Илона Довгань — теле- и радиоведущая, медиатренер;

Анна Медвецкая — бизнес-тренер, HR-эксперт;

Антон Деликатный — Executive Search консультант, эксперт по формированию команд в госкомпаниях.

🔗 Детали и регистрация: topcareer.com.ua

Этот тренинг — не о формальностях, а о содержании. Об осознанном лидерстве, стратегическом присутствии и долгосрочной карьерной архитектуре