Как изменились доходы 10 крупнейших оборонных компаний Европы в прошлом году — инфографика NV

12 октября, 09:17
NV Премиум
Поделиться:
Дрон Flexrotor компании Airbus во время выставки на Тайване, 18 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Ann Wang)

Дрон Flexrotor компании Airbus во время выставки на Тайване, 18 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Ann Wang)

Из-за угрозы российского вторжения и войны России против Украины, а также из-за позиции президента США Дональда Трампа европейские страны стремительно увеличивают военные расходы.

4 апреля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас происходит самый большой всплеск расходов на европейскую часть Альянса со времен Холодной войны.

На саммите НАТО в июне союзники согласились повысить расходы на оборону Альянса с 2% до 5% ВВП к 2035 году.

Реклама

Читайте также:
«Цифры очень печальные». Украинские производители оружия потеряли миллиарды долларов — что происходит

Сейчас они все еще остаются в значительной степени зависимыми от США. Так, если в 2024 году США потратили на оборону $754,7 млрд, то Канада и страны Европы вместе взятые — $430,1 млрд. Однако ситуация постепенно меняется.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Европа ОПК Инфографика NV Война России против Украины Производство оружия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости