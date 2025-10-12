Дрон Flexrotor компании Airbus во время выставки на Тайване, 18 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Ann Wang)

Из-за угрозы российского вторжения и войны России против Украины, а также из-за позиции президента США Дональда Трампа европейские страны стремительно увеличивают военные расходы.

4 апреля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас происходит самый большой всплеск расходов на европейскую часть Альянса со времен Холодной войны.

На саммите НАТО в июне союзники согласились повысить расходы на оборону Альянса с 2% до 5% ВВП к 2035 году.

Сейчас они все еще остаются в значительной степени зависимыми от США. Так, если в 2024 году США потратили на оборону $754,7 млрд, то Канада и страны Европы вместе взятые — $430,1 млрд. Однако ситуация постепенно меняется.