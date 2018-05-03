Tesla получила рекордный убыток

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При этом Маск ожидает, что компания станет прибыльной у этом году

При этом Маск ожидает, что компания станет прибыльной у этом году

Компания Tesla Inc. завершила с рекордным убытком первый квартал 2018 года - $710 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года убыток составлял $330 млн. 

Об этом пишет Reuters.

При этом, компания планирует получить прибыль в третьем и четвертом кварталах этого года. Для этого компании необходимо нарастить до лета выпуск электрокаров Model 3 до 5 тыс. в неделю с 2270, которые есть сегодня.

Не смотря на показатели, ранее главный исполнительный директор компании Маск называл 2018 "годом преобразований" для Tesla.

Отметим, что Tesla в четвертом квартале 2017 получила рекордный убыток за такой период. Чистые убытки в октябре-декабре увеличились до $675 млн по сравнению c $121 млн за аналогичный период 2016 года.

По итогам 2017 убыток Tesla превысил $1,4 млрд, при этом многие прогнозы Маска не подтвердились, отмечает MarketWatch.

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