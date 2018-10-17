Tesla купила землю под первый завод в Китае

Американская компания Tesla Inc. приобрела земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода в Китае.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Tesla выиграла аукцион, предложив 973 млн юаней ($140 млн).

Площадь участка в Линане, в 75 км к юго-востоку от центра Шанхая, составляет почти 865 тыс. кв. м.

В августе Tesla сообщала, что намеревается начать производство электромобилей в Китае через три года.

Изначально завод Gigafactory 3 будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое.