Tesla купила землю под первый завод в Китае

0 комментировать
Gigafactory компании Tesla в Неваде
Фото: Movilidadelectrica / flickr

Gigafactory компании Tesla в Неваде

Американская компания Tesla Inc. приобрела земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода в Китае.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Tesla выиграла аукцион, предложив 973 млн юаней ($140 млн).

Площадь участка в Линане, в 75 км к юго-востоку от центра Шанхая, составляет почти 865 тыс. кв. м.

В августе Tesla сообщала, что намеревается начать производство электромобилей в Китае через три года.

Изначально завод Gigafactory 3 будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове