Tesla купила землю под первый завод в Китае

Американская компания Tesla Inc. приобрела земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода в Китае.
Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.
Tesla выиграла аукцион, предложив 973 млн юаней ($140 млн).
Площадь участка в Линане, в 75 км к юго-востоку от центра Шанхая, составляет почти 865 тыс. кв. м.
В августе Tesla сообщала, что намеревается начать производство электромобилей в Китае через три года.
Изначально завод Gigafactory 3 будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое.
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