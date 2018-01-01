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Taryan Group обвинила СБУ в превышении полномочий

Сегодня, 20:05
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В компании считают, что СБУ подменяет специальные государственные органы

В компании Taryan Group заявили, что СБУ превышает полномочия в отношении строительных компаний.

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

"Единственным органом, осуществляющим контроль в сфере строительства, является Государственная архитектурно-строительная инспекция. Осуществляя любые действия по проверке качества строительства "с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах строительства", СБУ фактически подменяет специальные государственные органы, что является недопустимым", – сказано в заявлении.

В компании добавили, что в соответствии с заявлением СБУ, служба "исследует обстоятельства соответствия проектирования и ведения строительства требованиям действующего законодательства Украины для того, чтобы не повторялись недавние трагические события, связанные с обвалом кровли спорткомплекса школы в городе Вишневом".

В Taryan Group назвали заявление СБУ "явной попыткой манипулирования общественным мнением". 

"Из логики заявления СБУ следует, что отсутствие согласований Министерства культуры Украины может прямо влиять на возможность обвала кровли. С другой стороны, такое утверждение является подтверждением факта, что СБУ действует вне определенных законом полномочий и никак не объясняет, при чем здесь Министерство культуры Украины. Учитывая, что СБУ ссылается на обвал кровли школы, которое произошло 1 декабря 2018 года, а уголовное дело было возбуждено на год раньше (29 сентября 2017 года), считаем такое сравнение некорректным и манипулятивным", – говорится в заявлении. 

Ранее девелоперская компания Taryan Group и ее владелец Артур Мхитарян обвинил СБУ в вымогательстве 1 млн долларов взятки за закрытие уголовного дела против компании.

В СБУ же заявили, что осуществляют досудебное расследование касательно строительства жилого комплекса Taryan Towers в Печерском районе Киева на основании обращения Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

 

Теги:   Строители СБУ

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