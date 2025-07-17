Суд города Гарлем в Нидерландах обязал владельца крупной солнечной электростанции вблизи аэропорта Схипхол снять более трети панелей, блики от которых ослепляют пилотов во время посадки.

Об этом сообщил региональный вещатель NH. Суд постановил, что компания De Groene Energie Corridor (DGEC), владелец солнечной электростанции рядом с автомагистралью A9, должна в ближайшие месяцы демонтировать более 78 тысяч солнечных панелей.

Реклама

Если компания не сделает этого вовремя, ей придется выплатить аэропорту Схипхол 1 млн евро. Штраф может увеличиться до 25 млн евро, если компания не примет меры.

DGEC, аэропорт Схипхол и нидерландская авиакомпания KLM сходятся во мнении, что блики от солнечных панелей негативно влияют на безопасность. Спор между сторонами прежде всего касается того, кто должен оплатить демонтаж. Стоимость работ оценивается в более чем 10 млн евро.

В то же время Схипхол и KLM хотят демонтировать все солнечные панели. По данным аэропорта, солнечные панели создают настолько яркий свет, что пилотов ослепляет. Две недели назад пилот рассказал в суде, как ему приходилось управлять самолетом одной рукой, чтобы защитить глаза от отраженного солнечного света.

Поэтому аэропорт и KLM подали иск об упрощенном производстве, чтобы суд быстро принял решение. По решению суда, DGEC должна обеспечить скорейший демонтаж солнечных панелей. Кто в конечном итоге получит счет, будет определено позже.

Решение суда означает, что значительная часть солнечных панелей останется на месте. По мнению аэропорта, это не решает проблемы. В Схипхол считают, что два других поля также создают блики, и поэтому требуют полного демонтажа солнечного парка.

Ранее сообщалось, что 11 июня 2024 года во время выступления на церемонии открытия конференции по восстановлению в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 ГВт газовой маневренной генерации и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

В 2025 году планируется ввод около 1 ГВт новой генерации, при этом 170 МВт уже работает.