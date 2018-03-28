Суд продлил обязательства Насирова на два месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца обязательства отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Такое решение суд принял на прошлой неделе 19 марта сообщил адвокат Насирова Любомир Дроздовский, передают Українські Новини.

Таким образом, обязательства Насирова продлены до 17 мая. Кроме того, Насиров обязан носить электронный браслет и не выезжать за пределы Украины.

Защита Насирова считает, что судебное решение незаконным.

Напомним, что 7 марта прошлого года Соломенский райсуд Киева арестовал бывшего главу ГФС Романа Насирова на два месяца с правом внесения залога в размере 100 млн грн.

27 апреля Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в отношении Насирова.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 года по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму более 2 млрд грн. Чиновник отрицает обвинения против себя.

28 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Насирова.

Роману Насирову инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

В августе суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество Насирова.

Позже Насиров подал иск в Европейский суд по правам человека на украинских антикоррупционеров/

Отметим, что в ноябре в суде разъяснили, имел ли Насиров право давать налоговые рассрочки.

В декабре, в швейцарских органах заинтересовались оффшорами в деле Насирова.