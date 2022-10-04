«Сомневался в собственной безопасности». Суд оправдал президента Roshen Москалевского за наезд на велосипедиста 4 октября, 11:36 Суд оправдал президента Roshen, который сбил человека, потому что он «сомневался в собственной безопасности» (Фото:echelon/Facebook)

Киево-Святошинский районный суд Киевской области оправдал президента кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского за наезд на велосипедиста на Обуховском шоссе в селе Ходосовка.

Об этом говорится в тексте приговора.



16 июля 2020 года Москалевский наехал на ногу одному из велосипедистов клуба Эшелон и покинул место происшествия.

Ему инкриминировали умышленное легкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса). Но суд решил, что действия обвиняемого были направлены не на нанесение телесных повреждений, а на то, чтобы быстро покинуть место происшествия. Суд признал, что Москалевский, вероятно, нарушил правила дорожного движения, но состава уголовного преступления в его действиях не было.

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Согласно приговору, «в сложившейся ситуации, а именно блокировка автомобиля группой агрессивно настроенных велосипедистов, которые наносили удары по автомобилю и пытались открыть дверь машины, имел обоснованные сомнения в собственной безопасности и безопасности своего сына».

Суд признал, что Москалевский, вероятно, нарушил правила дорожного движения, но состав уголовного правонарушения в его действиях не нашел.

Основатель велосипедного клуба Эшелон Дмитрий Петров заявил, что подаст апелляцию.

«К сожалению следствие в нашей стране не совершенно, как и законы, как и суды, как и многие другие вещи. Хотелось справедливости, хотя минимальной за такие дерзкие и наглые действия, всколыхнувшие велосообщество», — написал Петров.