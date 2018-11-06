Суд арестовал счета застройщика крупного ЖК под Киевом

Печерский районный суд Киева арестовал счета компании Омокс, которая реализует проект строительства жилого комплекса (ЖК) Чайка в с.Чайки под Киевом.

Об этом заявил владелец Омокса Алексей Кулагин, передает Интерфакс-Украина.

"Блокирование предприятия происходит по юридическому иску, а иск основывается на инсайдерской информации. У нас таким инсайдером выступал господин Андрей Шишов, который работал в нашем предприятии и имел полный доступ к документообороту. После его информации был подано заявление от господина Климца… Печерский суд в пятницу, 14 сентября, принял решение о блокировке, а в субботу уже все арестовал и в течение 40 дней не принимал апелляцию, не имея даже иска, подтверждающего требование о блокировке", – сказал Кулагин.

Согласно материалам госреестра судебных решений, заявителем является одним из инвесторов проекта строительства многоквартирных домов с.Чайки, общая сумма его инвестиций составляет 150 млн грн. Его партнеры, по словам заявителя, вопреки договоренностям основали компанию Омокс, а денежные обязательства перед заявителем остались невыполненными.

Как отмечает Интерфакс-Украина, Служба безопасности Украины (СБУ) ранее выдвинула владельцу Омокс Алексею Кулагину подозрение в неуплате паевого участия. В компании заявили о выполнении всех обязательств и попытке парализовать ее деятельность.

Омокс создано в 1995 году. С 2006 года реализует проект строительства ЖК Чайка.

Проект предполагает возведение 34 жилых домов более чем на 4,8 тыс. квартир на площади 39,5 га. По состоянию на апрель 2018 года в рамках проекта реализовано около 250 тыс. кв. м жилья. Завершение строительства ЖК Чайка запланировано к 2020 году.