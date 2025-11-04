Сделка на миллиарды. Starbucks продает контрольный пакет своего бизнеса в Китае

Всемирно известная американская сеть Starbucks объявила о создании совместного предприятия с китайской инвестиционной компанией Boyu Capital для управления кофейнями своего бренда в Китае.

Об этом говорится в сообщении АР. «Согласно договору, Boyu приобретет 60% доли розничной сети Starbucks на территории Китая, что оценивается в $4 миллиарда. Starbucks сохранит 40% доли в совместном предприятии и будет владеть брендом Starbucks, а также лицензиями на него», — отмечается в сообщении.

Starbucks заявила, что общая стоимость ее бизнеса в Китае составит более $13 миллиардов, включая выручку от продажи контрольного пакета акций Boyu, стоимостью ее 40% доли, а также стоимостью роялти.

Компания Starbucks вышла на рынок Китая почти 30 лет назад, что поспособствовало росту «кофейной» культуры в стране. Китай является вторым по величине рынком Starbucks за пределами США — там работает около восьми тысяч кофеен. Тем не менее, в последние годы американская компания испытывала трудности на китайском рынке, где стали быстро развиваться местные стартапы, такие как Luckin Coffee.

Ранее сообщалось, что Starbucks нашел покупателя на российские активы.