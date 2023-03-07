«Подорвать поток доходов». США и Евросоюз введут «алмазные санкции» против России 7 марта, 08:55 Алмазы (Фото:Siphiwe Sibeko / Reuters)

США и Еврокомиссия обсудили с бизнесом важность его участия «в будущих импортных мерах в отношении России» и, в частности, российских алмазов.

Встречу с бизнес-кругами провели Координатор по санкционной политике Госдепа Джеймс О’Брайен и представитель Еврокомиссии Денис Редоннет, сообщает сайт Госдепартамента США.

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«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах подорвать этот поток доходов. Соединенные Штаты и Европейский Союз по-прежнему привержены наложению экономических последствий на Россию за неспровоцированную войну в Украине», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, пять стран-членов ЕС выступили с предложением ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт алмазов из России. Ранее введение такого запрета заблокировала Бельгия.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ввести санкции против атомной и алмазной индустрий РФ.