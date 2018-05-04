Сразу два спиртзавода решили продать за долги

Госпредприятие СЕТАМ продает имущество государственных Карапчовского, а также Вашковского спиртзавода в Черновицкой области из-за долгов по зарплате.
Об этом говорится в пресс-релизе СЕТАМ.
Согласно сообщению, задолженность по заработной плате Карапчовского спиртзавода составляет 112,9 тыс. грн, Вашковского – почти 72 тыс. грн.
"Спиртзаводы регионального значения могут быть задействованы в пищевой промышленности или как мощности для производства биоэтанола", - отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.
Аукцион намечен на 18 мая 2018 года. Стартовая цена составляет 1,2 млн грн.
Карапчовский спиртовой завод производит: барду зерно-картофельную, масла сивушные, спирт этиловый высшей очистки, спирт этиловый основная фракция, а также спирт этиловый ректификат - 3 тыс. дал в сутки.
Вашковский спиртовой завод занимается производством этилового спирта из сброженных материалов.
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