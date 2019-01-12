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SpaceX анонсировала сокращение штата работников на 10%

Сегодня, 06:53
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Сейчас в компании работает 6 тысяч человек

Компания Илона Маска SpaceX планирует сократить количество своих работников на 10%.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

На данный момент в компании работает 6 тысяч сотрудников.

"Чтобы продолжить поставки для наших клиентов и достичь успеха в разработке межпланетных космических аппаратов и глобального космического интернета, SpaceX должна стать более компактной компанией", - заявил президент Гвинн Шотвелл.

Зато SpaceX предложит сокращенным работникам компенсации в размере заработка за восемь недель, а также поможет им с трудоустройством.

Напомним, 11 января, SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с последней партией спутников Iridium NEXT.

SpaceX запустила первую группу спутников Iridium NEXT 14 января 2017 и с тех пор доставляла партию спутников на орбиту каждые несколько месяцев.

Теги:   Илон Маск Компании SpaceX

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