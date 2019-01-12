SpaceX анонсировала сокращение штата работников на 10%
Компания Илона Маска SpaceX планирует сократить количество своих работников на 10%.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
На данный момент в компании работает 6 тысяч сотрудников.
"Чтобы продолжить поставки для наших клиентов и достичь успеха в разработке межпланетных космических аппаратов и глобального космического интернета, SpaceX должна стать более компактной компанией", - заявил президент Гвинн Шотвелл.
Зато SpaceX предложит сокращенным работникам компенсации в размере заработка за восемь недель, а также поможет им с трудоустройством.
Напомним, 11 января, SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с последней партией спутников Iridium NEXT.
SpaceX запустила первую группу спутников Iridium NEXT 14 января 2017 и с тех пор доставляла партию спутников на орбиту каждые несколько месяцев.