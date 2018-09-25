Создатели Instagram ушли из компании

Основатели сервиса для размещения фотографий и видео Instagram Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение покинуть компанию.

Об этом сообщил Систром на официальном блоге сервиса

"Мы с Майком благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет с командой Facebook. Мы выросли с 13 человек до более чем одной тысячи с офисами по всему миру […] Мы планируем взять небольшой перерыв, чтобы вновь протестировать нашу любознательность и креативность", – отметил он.

Предприниматели создали Instagram в 2010 году и продали компанию в 2012 году примерно за $1 млрд Facebook. В июне Instagram объявил, что его аудитория достигла 1 млрд ежемесячно активных пользователей.

Основатели Instagram не назвали причин отставки. Впрочем, как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в последние несколько месяцев у основателей Instagram возникали конфликты относительно степени автономности, а также стратегии развития с руководством Facebook.

Ранее в этом году основатели мессенджера WhatsApp, который Facebook приобрела в 2014 году за $22 млрд, Ян Кум и Брайан Эктон также покинули компанию.