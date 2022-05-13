Использовать все равно не сможет. Крупнейшая судоходная компания РФ продала часть своих танкеров и газовозов 13 мая, 13:09 Цей матеріал також доступний українською Нефтяной танкер, иллюстративное фото (Фото:Vesselfinder)

Крупнейшая российская судоходная компания Совкомфлот продала «около дюжины судов» покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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По их словам, Совкомфлот продала пять танкеров дубайской Koban Shipping и четыре газовоза сингапурской Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, который стал владельцем судов.

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СКФ также ведет переговоры с компаниями, включая China Merchants Group, чтобы продать другие танкеры, сказали собеседники газеты. По их словам, конечные владельцы ряда продаваемых судов могут быть неизвестны в течении некоторого времени.

Судовые брокеры заявили, что некоторые из проданных судов сменили названия и регистрируются под разными флагами, чтобы застраховаться.

По данным на конец февраля, список флота собственных и зафрахтованных судов Совкомфлота состоял из 134 судов, уточняет Интерфакс-Украина, он включал 108 танкеров различных классов, 14 газовозов и 11 специализированных судов. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Ранее сообщалось, что Совкомфлот планирует распродать треть своих судов из-за санкций.

ЕС в апреле ввел пятый пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России.

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