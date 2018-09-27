Сотрудник Приватбанка торговал данными клиентов в Telegram

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Сотрудник Приватбанка признал свою вину
Фото: privatbank.ua

Сотрудник Приватбанка признал свою вину

Менеджер Приватбанка в ровенском филиале учреждения продавал данные клиентов через Telegram.

Об этом говорится в решении Ровенского городского суда.

Так, согласно решению, во время досудебного расследования правоохранительными органами были установлены неоднократные факты, когда ранее осужденный сотрудник, находясь на своем рабочем месте в отделении Приватбанка с помощью сети интернет, через мессенджер Telegram отправлял информацию о клиентах банка, которая является банковской тайной. Обвиняемый свою вину признал.

Суд признал его виновным в несанкционированном перехвате или копировании информации в электронном виде.

В то же время суд освободил обвиняемого от заключения, установив ему наказания с испытанием и испытательным сроком продолжительностью в один год.

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