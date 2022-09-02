Компания SOCAR за два месяца отстроила школу в Ирпене 2 сентября, 12:17 Позиция SOCAR

В рамках проекта «SOCAR. Украина. Вместе», SOCAR Energy Ukraine восстановила поврежденную ирпенскую школу № 12 имени Зарифы Алиевой.

Сегодня, 1 сентября, ученики пришли в отремонтированную школу № 12, которая еще несколько месяцев назад была полуразрушена захватчиками. Теперь она имеет новую крышу, окна и витражи, обновленный фасад, отремонтированные классы и кабинеты, спортзал, наиболее пострадавший от взрыва, а также установленные санузлы в бомбоубежище.

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«Для нас большая радость вернуть детям возможность учиться в стенах родной школы. Для SOCAR дело чести поддерживать Украину и украинцев в любое время, а особенно сейчас, когда так много разрушений и многие нуждаются в помощи», — отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR.

SOCAR отстроил школу в Ирпене https://www.youtube.com/watch?v=YIF7J_HhEgU

«Мы благодарны компании SOCAR за присоединение к восстановлению нашего города и школы № 12 в частности. Теперь дети могут начать новый учебный год, как положено — в хорошем отремонтированном помещении», — заявил Ирпенский городской голова Александр Маркушин, недавно объявивший о создании «Фонда восстановления Ирпеня», который мэр основал вместе с главой Инвестиционного совета Ирпеня Владимиром Карплюком и Народным депутатом Украины Сергеем Тарутой.

«Ирпень начал сотрудничество с компанией SOCAR еще в 2014 году. С этого времени украинский менеджмент компании показал пример эффективного государственно-частного партнерства и крепкой украино-азербайджанской дружбы. Убежден, что это только начало большой истории сотрудничества», — добавил глава Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк.

Информация о SOCAR Energy Ukraine

SOCAR Energy Ukraine — это мультибрендовый комплекс, объединяющий розничную сеть на АЗК, крупную и мелкую оптовую торговлю всеми видами горючего и импортного природного газа, а также собственную логистическую систему.



SOCAR бесплатно заправляет спецтранспорт — машины скорой помощи и ГСЧС. Благотворительный фонд SOCAR Благо вместе с БФ «Твоя опора» оказывает гуманитарную и медицинскую помощь больницам и мирным жителям.



АЗК SOCAR доступны для маломобильных групп населения. Одно из направлений социальной ответственности компании — популяризация безбарьерности в обществе. В ноябре 2020 года компания присоединилась к сообществу «Бизнес без барьеров» и к инициативе первой леди Елены Зеленской — национальной программе психического здоровья и психосоциальной поддержки.

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