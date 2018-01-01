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Собственник 112 Украина продал канал нардепу Козаку

Сегодня, 11:28
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Канал 112 Украина официально продан

Собственник швейцарской компании Plirofories AG Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала 112 Украина.

Новым владельцем телеканала стал народный депутат Тарас Козак (фракция Оппоблок, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики).  

Добавим, что Plirofories AG владела 100% телеканалов группы 112 Украина. 

Как сообщает Интерфакс-Украина,  по состоянию на 14 декабря в госреестре физических и юрлиц-предпринимателей уже содержится информация о том, что по  конечным бенефициаром всех входящих в группу 112 Украина шести телеканалов является Тарас Козак.

Ранее Верховная Рада рекомендовала СНБО Украины ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne на фоне обвинений ресурсов в прокремлевской пропаганде. Ранее петиция с требованием прекратить их деятельность на сайте Верховной Рады досрочно набрала рекордное количество подписей.

По данным СМИ,  в 2018 году телеканал 112 Украина возглавил менеджер из команды Виктора Медведчука. Сам кум главы Кремля Владимира Путина свою причастность к покупке отрицает.

 

Теги:   Телевидение 112 Украина

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