Семейная медицина уже хорошо знакома Украине. Однако пациенты часто вынуждены посещать различные лаборатории и специализированные учреждения, чтобы сдать анализы, получить консультацию врача или пройти дополнительные обследования. Это занимает много времени — а оно особенно ценно, когда речь идет о здоровье.

Именно поэтому сеть CSD LAB, известная своей лабораторной точностью, приняла решение открыть новое направление: семейная медицина. Для пациентов это — возможность получить квалифицированную консультацию, пройти современные лабораторные исследования здесь и сейчас и, при необходимости, сразу начать эффективное лечение.

«Время — один из самых ценных ресурсов. Ведь своевременное решение позволяет не только выявить проблему на раннем этапе, но и начать лечение без лишних проволочек. Мы в CSD LAB существенно сокращаем путь пациента от первого обращения до реального результата. Скорость, точность и комфорт — наши ключевые преимущества. Ежедневно мы меняем представление людей о медицине: это больше не о стрессе и сложных маршрутах, а о простоте, заботе и уверенности», — комментирует заместитель медицинского директора CSD LAB, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗИ Анастасия Якушина.

Сегодня команда доказательных врачей в CSD LAB обеспечивает персонализированный подход и комфорт на каждом этапе. Это новый уровень доступности и качества первичной помощи.

Фото: пресс-офис CSD LAB

Как стать пациентом семейного врача в CSD LAB?

Консультации семейного врача, а также узкопрофильных специалистов по его направлению в CSD LAB предоставляются бесплатно при условии подписания декларации. Поэтому первый шаг — оформить ее с врачом. Это быстрая и простая процедура, которая занимает всего несколько минут.

Все, что нужно: иметь с собой паспорт, идентификационный код и телефон. Вы заполните электронную форму и подтвердите ее подписание кодом из SMS.

Далее записаться на прием можно удобным для вас способом: через приложение Helsi, официальный сайт сети лабораторий или контакт-центр.

Пациенты могут выбрать как личный прием, так и онлайн-консультацию.

«Наша цель — здоровое население и квалифицированная медицинская помощь, доступная каждому пациенту. Мы имеем опыт, сильную компетентную команду и четкое видение. Первичка должна работать так: пациент приходит, получает полную картину своего состояния, проходит необходимые обследования — и уже по результатам идет четкий диагноз и эффективное лечение. Именно так мы работаем в CSD LAB. Стремимся стать медицинским партнером для наших клиентов на годы», — отмечает Анастасия Якушина.

Фото: пресс-офис CSD LAB

Команда, которой доверяют

В CSD LAB работают исключительно доказательные, прогрессивные и мотивированные врачи, которые действуют в соответствии со стандартами и протоколами МОЗ. Медицинские работники постоянно повышают квалификацию: компания регулярно проводит внутренние тренинги и обеспечивает участие врачей в профильных учебных программах.

Больше чем лаборатория

На самом деле CSD LAB давно вышла за формат просто лаборатории. Это инновационное медицинское пространство, где доступны более 1500 видов исследований: от общего анализа крови до сложных генетических исследований. За каждым результатом — опытные специалисты, которые сочетают лабораторную точность с пониманием клинической картины. Уникальная структура CSD LAB объединяет несколько направлений: патоморфологическую диагностику, микробиологические исследования, онкогематологическую лабораторию, лабораторию цитологии и молекулярной генетики.

Благодаря этому пациенты по всей Украине получают точные, быстрые и надежные результаты, а врачи — ценную информацию для принятия решений.

Только представьте: более 1 500 000 исследований в год. В компании отмечают — открытие нового направления, семейной медицины, стало логичным шагом развития медицинского пространства CSD LAB.

Фото: пресс-офис CSD LAB

Что дальше?

Сегодня услуги семейного врача доступны в отделениях CSD LAB в Киеве и области. В перспективе — расширение этого направления в другие регионы Украины, чтобы высококачественная первичная помощь становилась ближе для еще большего количества людей.

Кроме того, CSD LAB активно работает над созданием комплексных медицинских решений для бизнеса и корпоративного сектора.