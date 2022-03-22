На 1,5 млрд гривен. Около Киева сгорел склад с медикаментами компании Фармак 22 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською У Фармак сгорел склад около Киева (Фото:Pixabay)

Около Киева сгорел склад фармацевтической компании Фармак с продукцией на 1,5 млрд грн. В компании работают над возобновлением полноценного производства.

Склады фармацевтической компании Фармак, где находились готовые лекарства, сырье для препаратов, первичная упаковка, в первые дни войны были сожжены оккупантами. Об этом пресс-служба компании сообщила в facebook.

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«Склад Фармака находился под Макаровом (это неподалеку от Киева) Насколько мы понимаем — в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел — компания понесла примерно 1.5 миллиарда гривен потерь», — уточнил Петр Чернышов, член совета директоров компании Фармак.

В пресс-службе Фармак добавили, что компания и Благотворительный фонд семьи Жебривских активно поддерживают ВСУ, медицинские учреждения, территориальную оборону и мирное население. Общий объем благотворительной помощи в пользу армии с декабря 2021 года по сегодняшний день составил более 12 млн грн. Из них лекарственными средствами — почти 9 млн грн.

Также в настоящее время у Фармак есть договоренности с зарубежными партнерами о гуманитарных поставках критически важных лекарств. «Логистику мы полностью покрываем. Часть из них, на общую сумму примерно 1 млн евро, уже разгружена в Украине. И это только половина уже подтвержденных поставок», — сообщили в компании.

Сейчас компания работает над вопросом уменьшения дефицита лекарств на украинском рынке за счет внутренних ресурсов.

«Мы работаем над полноценным восстановлением производства. Это сложно — ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды», — резюмировал Чернышов.



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