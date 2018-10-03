СЕТАМ продал свой самый дорогой лот

Система электронных торгов арестованным имуществом (сетами) Министерства юстиции продал самый дорогой лот в своей истории - комплекс зданий Кузьминецкий кирпичного завода 170 млн грн, что стал самым дорогим лотом в истории продаж OpenMarket.

Об этом сообщается в пресс-релизе СЕТАМ.

Продавцом выступил Чешский экспортный банк. На аукцион было выставлено комплекс зданий кирпичного завода площадью более 15 тыс. кв. м, земельный участок площадью 3 га, и движимое имущество - оборудование и снаряжение.

По словам гендиректора сетами Виктора Вишнева, это самая большая сумма, которую получал за один лот любой украинский государственный электронный аукцион.

Он отметил, что в целом OpenMarket продал непрофильные банковские активы более чем 700 млн грн.

Кузьминецкий кирпичный завод начала работу в 2002 году, был признан банкротом в апреле 2016 года.

Согласно данным официального сайта, производственные мощности двух очередей завода составляют до 120 млн керамоблоков в год. Продукцию можно использовать, как в высотном, так и в малоэтажном строительстве. Сырьевая база и наличие запасов глины может обеспечить стратегическую перспективу производства на 45-50 лет.