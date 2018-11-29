СЕТАМ продал арестованное имущество на 2 миллиарда

Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Министерства юстиции с начала года продала имущество на чуть более 2 млрд грн.
Об этом сообщили в пресс-службе СЕТАМ.
Кроме того, за время существования СЕТАМ было проведено 304,3 тыс. торгов, 47756 из которых были успешными. Цены на лоты выросли на 11%, а доходность увеличилась на 4,8%. Сумма выставленных лотов составляет 151,1 млрд грн.
Количество участников торгов в сетами составляет 250,4 тыс., из них 56 677 зарегистрированных пользователей.
СЕТАМ - Система электронных торгов арестованным имуществом Министерства юстиции. Система работает на всей территории Украины с 2014 года. На сегодня количество пользователей в системе составляет более 55 тыс. Сумма проданных активов составляет почти 7 млрд грн.
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