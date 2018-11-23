Семь недель "в минусе". Мировые цены на нефть обвалились

Нефть Brent за неделю упала на 7%, на WTI – на 6,5%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, 23 ноября.

Так, январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 по Киеву опустился на $0,56 (0,89%) – до $62,04 за баррель, передает агентство Интерфакс-Украина. По итогам сессии 22 ноября Brent упала на $0,88 (1,39%) – до $62,60 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,28 (2,34%) – до $53,35 за баррель. Накануне торги в США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения, а среду WTI завершила на отметке $54,63 за баррель. В пятницу сессия будет короче обычного.

Рынок глубоко перепродан, пишет Dow Jones. В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%, на WTI – на 6,5%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.

По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханесена, резкое падение цен на нефть – очередной пример возвращения экстремальной волатильности.

"Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября", – отмечает эксперт.

Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.

Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.