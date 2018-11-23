Семь недель "в минусе". Мировые цены на нефть обвалились

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, 23 ноября.
Так, январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 по Киеву опустился на $0,56 (0,89%) – до $62,04 за баррель, передает агентство Интерфакс-Украина. По итогам сессии 22 ноября Brent упала на $0,88 (1,39%) – до $62,60 за баррель.
Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,28 (2,34%) – до $53,35 за баррель. Накануне торги в США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения, а среду WTI завершила на отметке $54,63 за баррель. В пятницу сессия будет короче обычного.
Рынок глубоко перепродан, пишет Dow Jones. В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.
С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала на 7%, на WTI – на 6,5%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.
По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханесена, резкое падение цен на нефть – очередной пример возвращения экстремальной волатильности.
"Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября", – отмечает эксперт.
Толчком к восстановлению рынка может стать встреча ОПЕК 6 декабря, дополнительную поддержку окажет сезонное увеличение спроса со стороны НПЗ.
Инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования