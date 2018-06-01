Счета Укрспирта арестовали

Счета государственного предприятия Укрспирт арестованы.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации компании, счета были заблокированы в рамках принудительного исполнения Госисполнительной службой по решению от 11 сентября 2014 года о взыскании штрафов на сумму 186,9 млн грн.

"Укрспирт на 31 мая не имеет никакой задолженности по налогам, сборам, платежам. При отсутствии задолженности принимаются меры по взысканию с предприятия 186 млн грн", — сообщили в госпредприятии.

Однако, несмотря на то, что Укрспирт в судебном порядке отменил решение, по которому наложено взыскание, приказы о взыскании были приняты к исполнению.

Кроме того, в компании заявили, что наложение ареста на имущество государственного предприятия грозит банкротством, ведь погасить начисленную фискальной службой несогласованную сумму штрафных санкций невозможно.

Укрспирт – крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Его общая производственная мощность составляет более 30 млн декалитров в год. Всего в ГП входит 41 производственная площадка.

В 2017 году Укрспирт сократил чистую прибыль в 8 раз, до 12,1 млн грн.