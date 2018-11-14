СБУ пришла с обысками в IT-компанию в Виннице

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Деятельность компании полностью остановлена из-за обысков
Фото: profi-forex.org

Деятельность компании полностью остановлена из-за обысков

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в винницкую IT-компанию Letyshops.

Об этом сообщили в Винницкой IT-ассоциации, пишет Ain.ua.

Согласно сообщению, обыски проходят одновременно в офисе компании по адресу просп. Юности, 35А, и в квартире директора и собственника компании.

По данным ассоциации, сотрудники киевского СБУ проводят следственные действия по решению Печерского суда Киева, но представителям компании никаких документов не предъявляли.

"Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не впускают, адвоката впустили", – сообщили в ассоциации.

По словам Дмитрия Софины, главы Винницкой IT-ассоциации, который присутствовал при обыске, адвоката к владельцу компании пустили только после вызова полиции.

Он отметил, что сотрудники СБУ предоставили полицейским документы, на основании которых производится обыск, но адвокатам их не показали.

По словам Софины, деятельность компании полностью остановлена, а в СБУ не называют причин для обыска. Данных о том, изымается ли техника и документы в офисе компании, нет.

Letyshops – IT-компания, кэшбек-сервис с основным офисом в Виннице.

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