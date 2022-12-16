Плюс 168 компаний. Евросоюз вводит санкции против российских юрлиц, связанных с оборонкой — Домбровскис 16 декабря, 14:41 Валдис Домбровскис, исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (Фото:Clement Rossignol / Reuters)

Под новые санкции Евросоюза подпадут 168 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью.

Об этом в Twitter сообщил исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Главные ограничения введут в отношении 168 структур, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом», — написал он.

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Таким образом, уточнил Домбровскис, количество российских юрлиц в санкционных списках достигнет 410.

По словам Домбровскиса, в рамках девятого пакета санкций против РФ Евросоюз также запретит инвестиции в услуги российского бизнеса, в том числе в рекламу, исследование рынка и опросы общественного мнения.

Он добавил, что пакет санкций предусматривает ограничения на экспорт в РФ беспилотников и деталей к ним, электроники, IT-оборудования, химических веществ, банковскую сферу, а также запрет на инвестиции в энергетическую и горнодобывающую промышленность России.

Как сообщалось, накануне Евросоюз согласовал на уровне постпредов очередной, девятый по счету, пакет санкций против РФ. Как ожидается, его утвердят 16 декабря.