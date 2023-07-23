Райский подарок. Мальдивы экспортировали в РФ полупроводники на сумму в 53 миллиона долларов — СМИ 23 июля, 21:20 Издание Nikkei Asia сообщает, что РФ импортировала с Мальдивских островов санкционные полупроводники на сумму в 53 миллиона долларов США. (Фото:REUTERS/Florence Lo/Illustration)

За более чем год полномасштабного вторжения РФ в Украину, островная страна Мальвиды осуществила поставку 400 тысяч единиц полупроводников в страну-агрессор на сумму в 53 миллиона долларов США.

Об этом пишет издание Nikkei Asia.

Медиа получило на руки российские таможенные декларации исследовательской компании Export Genius, находящейся в Индии. Журналисты проанализировали эти документы и заинтересовались поставками на сумму более 50 тысяч долларов.

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По данным медиа, первой страной был Китай с учетом территории Гонконга. А второй страной по импорту после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стала островная страна Мальдивы.

Журналисты пытались понять, как подсанкционные полупроводники могли попасть в РФ. Nikkei Asia нашли анонимный источник в одной из судоходных компаний, который сообщил журналистам, что поставки полупроводников из США в Россию возможны. Для этого получателем указывают мальдивскую торговую или экспедиторскую компанию.

Когда журналисты поинтересовались, как происходит экспорт полупроводников с Мальдив, то японский специалист Акира Минамикава, старший советник президента компании Omdia (специализируется на телекоммуникационных технологиях и кибербезопасности), заявил о том, что «рынка полупроводников на Мальдивах просто не существует».

Медиа резюмирует, что в страну-агрессора РФ такую продукцию поставляет 14 компаний, но ни одна из них не имеет своего офиса на Мальдивах.