Самым богатым человеком в истории стал собственник Amazon

Основатель и глава американского гиганта электронной торговли - компании Amazon - Джефф Безос стал богатейшим человеком в мире с состоянием в $105,1 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Индекса миллиардеров Bloomberg, передает CNN.
Так, Безос побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса, который раньше занимал первое место в рейтинге самых богатых людей в мире.
При этом, Forbes оценило чистый капитал Безоса всего лишь на $104,4 млрд.
Большая часть прибыли Безос получает от 78,9 млн акций Amazon. Кроме того, акции компании поднялись на 1,4% в понедельник 8 января, прибавив около $1,4 млрд к чистой стоимости.
Отмечается, что акции Amazon в 2018 году выросли почти на 7% после роста на 56% в 2017 году.
Напомним, что с начала 2017 года рыночная стоимость Amazon увеличилась на $146,3 млрд.
Кроме того, в июле 2017 года Безос на некоторое время обогнал Гейтса, но уже в октябре Гейтс снова стал самым богатым человеком в мире.
Безос впервые пересек отметку в $100 млрд в ноябре 2017 года в начале сезона праздничных покупок, которые увеличили доход Amazon.
Безос является основателем и крупнейшим акционером Amazon - крупнейшего в мире интернет-магазина. Компания управляет розничными сайтами Zappos и Audible, выступает в качестве платформы для сторонних поставщиков и предоставляет услуги облачных вычислений.
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