В Судане во время боев повредили самолет украинской авиакомпании SkyUp. СМИ пишут о возгорании 15 апреля, 18:57 Аir plus news показала, как в аэропорту Хартума горят как минимум два самолета (Фото:Скриншот видео Air plus news/Twitter)

В Судане на фоне попытки военного переворота в субботу, 15 апреля, поврежден один из двух самолетов украинской авиакомпании SkyUp, находившийся в аэропорту Хартума.

Как рассказали в SkyUp, у поврежденного самолета сработал аварийный радиобуй, его состояние пока оценить невозможно. Находящиеся в стране 36 сотрудников SkyUp находятся в «относительно безопасном месте», с ними есть связь.

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В начале 2023 года самолеты авиакомпании совершали рейсы из Судана в Египет и Саудовскую Аравию.

Аir plus news опубликовало видео, на котором горят как минимум два самолета в аэропорту Хартума. Как утверждается, это борт SkyUp Airlines и самолет из Саудовской Аравии, откуда пассажиров эвакуировали.

Ранее МИД отверг данные о якобы захвате украинских заложников в Судане. Из попавшего под массированный обстрел аэропорта удалось вывезти членов украинского авиаэкипажа.

В Судане — попытка нового военного переворота. 15 апреля после нескольких дней напряженности в Хартуме произошли столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Последние заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт в столице. На улицах заметили бронетехнику, в небе — истребители; очевидцы говорят о перестрелках. Медики заявили о гибели гражданских.

