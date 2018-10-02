Ryanair решил закрыть две базы в Европе

Ирландский лоукостер Ryanair закрывает базы в аэропортах Эйндховена (Нидерланды) и Бремена (Германия), сохраняя большинство рейсов в эти города самолетами из других стран.

Об этом сообщила компания на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, лоукостер также решил сократить количество самолетов в базе Вецы (Нижний Рейн, Германия) с пяти до трех с 5 ноября 2018 года.

Ryanair ухудшил прогноз чистой прибыли на 2019 финансовый год на €150 млн: с €1,4-1,3 млрд до €1,1-1,2 млрд.

"Хотя мы успешно справились с пятью забастовками 25% наших ирландских пилотов этим летом, два недавно скоординированных забастовки бортпроводников и пилотов из пяти стран ЕС повлияли на количество пассажиров через аннулирование рейсов и отмены бронирований и снижение прибыли, и будущие тарифы в третьем квартале", - пояснил CEO Ryanair Майкл О'Лири.

Компания отметила, что на снижение прибыли также повлияло повышение цены на незахеджовану нефть на 10%, увеличение расходов на топливо на €460 до прошлого года и необходимость выплат компенсаций пассажирам.

Кроме того, Ryanair, как и большинство других авиакомпаний, планирует сократить на 1% количество кресел на зимнюю навигацию 2018-2019 года. В общем по итогам года прогнозируемый объем перевозок составит 138 млн вместо ранее ожидавшихся 139 млн.

Компания также указывает, что ожидает сокращения средних цен во второй половине 2019 ФГ на свои рейсы на 2%, тогда как ранее планировала сохранить их на уровне прошлого года.

Отметим, что забастовки пилотов и бортпроводников прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Сотрудники Ryanair требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Ryanair - ирландский лоукостер, который осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутам в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

В 2017 году компания увеличила выручку на 7,6% - до €7,2 млрд и чистую прибыль на 10,2% - до €1,5 млрд.