Румынский лоукостер нацелился на украинский аэропорт

Международный аэропорт Черновцы начал переговоры с румынской низкобюджетной авиакомпанией Blue Air.

Об этом говорится в информации авиапредприятия, передает ЦТС.

"Продолжаются переговоры о дальнейшем сотрудничестве с авиакомпаниями Янейр и Blue Air (Румыния)", - сообщили в аэропорте.

Blue Air Transport Aerian S.A. - бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Бухаресте (Румыния). Совершает рейсы главным образом из Международного аэропорта имени Ауреля Влайку. Blue Air летает с 2004 года, во флоте компании есть 28 бортов Boeing 737. В 2017 году Blue Air заказала еще 12 самолетов Boeing 737 MAX 8.

Отметим, что по итогам 2017 года аэропорт обслужил 48,2 тыс. пассажиров. Это в 3,8 раза больше, чем в 2013 году, когда предприятие достигло исторического максимума по пассажиропотоку за годы независимости Украины.

В конце прошлого года стало известно, что Blue Air намерена открыть рейс из Львова в чешский город Брно в марте-апреле 2018 года.