Российский суд лишил Roshen товарного знака

9 января российский суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Kremona дочернего предприятия Кондитерская компания Рошен вследствие его неиспользования.

Об этом сообщили в суде, передает агентство Интерфакс-Украина.

Иск к Рошен подал подмосковный индивидуальный предприниматель (ИП) Олег Сохацкий.

суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Kremona в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ (напитки на основе кофе, какао или шоколада; зерновые продукты, готовые к употреблению).

По данным Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован на компанию Рошен 19 ноября 2010 года до 12 августа 2019 года.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее состав входят Кременчугская, две Винницкие, Киевская кондфабрики и Винницкий молочный завод. Мариупольская кондфабрика находится на стадии ликвидации. Также Roshen принадлежат Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики Roshen (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако, "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.

В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд Кондитеринвест, еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.