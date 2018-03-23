Родственник Путина стал топ-менеджером Газпрома

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Раньше Путин был советником председателя правления Газпрома

Раньше Путин был советником председателя правления Газпрома

Совет директоров российского монополиста Газпром избрал Михаила Путина заместителем председателя правления компании сроком на пять лет.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс.

Новый заместитель председателя правления является двоюродным племянником президента России Владимира Путина.

В компании отмечают, что в 2007-2018 годы Путин был советником председателя правления Газпрома.

Он также владеет пакетом в 0,000313% акций Газпрома - его текущая стоимость составляет около 10 млн рублей.

Ранее Путин работал заместителем генерального директора госпредприятия Медтехснаб Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

 

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