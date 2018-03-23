Родственник Путина стал топ-менеджером Газпрома

Раньше Путин был советником председателя правления Газпрома

Совет директоров российского монополиста Газпром избрал Михаила Путина заместителем председателя правления компании сроком на пять лет.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс.

Новый заместитель председателя правления является двоюродным племянником президента России Владимира Путина.

В компании отмечают, что в 2007-2018 годы Путин был советником председателя правления Газпрома.

Он также владеет пакетом в 0,000313% акций Газпрома - его текущая стоимость составляет около 10 млн рублей.

Ранее Путин работал заместителем генерального директора госпредприятия Медтехснаб Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.