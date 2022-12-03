РФ украла украинской пшеницы минимум на 1 млрд долларов — Bloomberg

3 декабря, 17:49
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Сбор урожая в Киевской области, начало августа 2022 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Сбор урожая в Киевской области, начало августа 2022 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Россияне собрали с неподконтрольных Украине территорий около 6 млн тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях. Стоимость украденного составляет около 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечено, что РФ не собирала урожай вдоль линии фронта.

По оценкам NASA Harvest, почти четверть украинской пшеницы выращивается на оккупированных территориях. Оценки касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, хранившиеся на складах.

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Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку отправители скрывают происхождение грузов.

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При этом РФ отрицает воровство зерна, но официальные лица публично заявляют о возобновлении поставок зерна из оккупированных портов.

«Анализ дает представление о том, что происходит на оккупированных территориях. Он использует модель машинного обучения, которая обнаруживает изменения текстуры и цвета на основе временных рядов спутниковых изображений, чтобы нанести на карту места собранного или неубранного урожая», — отмечают в NASA Harvest.

Аналитики подсчитали, что аграрии в этом году в Украине собрали 26,6 млн. тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн превышает прогнозы.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Зерно Кража Война России против Украины

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