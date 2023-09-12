Россия отменила скидки на удобрения для Индии 12 сентября, 16:42 Текущая цена российских удобрений для индийских покупателей составляет примерно $570 за тонну (Фото:Harikrishnan Mangayil / Pixabay)

Российские компании перестали предлагать Индии удобрения по сниженным ценам из-за сокращения мировых поставок после того, как в прошлом году стали крупнейшим поставщиком страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.



На фоне роста мировых цен августовское решение российских компаний предложить удобрения по рыночным ценам может увеличить расходы Индии на импорт и бремя субсидий. При этом Китай, пытается сократить свои зарубежные продажи.

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«Российские компании предлагали диаммонийфосфат (DAP) со скидками до $80 (за тонну). Однако сейчас они не предлагают скидок даже на $5», — прокомментировал представитель индийской компании.

Текущая цена российских удобрений для индийских покупателей составляет примерно $570 за тонну. Такую же цены называют и другим азиатским покупателям.

В начале 2023 года несмотря на падение объемов экспорта, доходы РФ от продажи удобрений за границу выросли на 70%.