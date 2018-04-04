RETAIL&DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2018: итоги очередной масштабной выставки

29-30 марта на территории НСК «Олимпийский» прошла Вторая международная специализированная выставка индустрии RETAIL&DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2018.

Мероприятие было организовано Ассоциацией ритейлеров Украины - профильным объединением связанных с ритейлом игроков рынка розничной торговли и компаний. Выставку посетило около 2000 гостей из 7 стран мира, включая Польшу, Беларусь, Казахстан, Грузию, Турцию, Египет.

Что такое RDB Expo-2018:

· Выставка, конференция и нетворкинг

· 2 насыщенных дня деловой программы

· Более 500 ритейлеров и 100 девелоперов

· 75 компаний-экспонентов

· 60 спикеров – первых лиц ритейла и девелопмента

Отечественные и зарубежные представители b2b-компаний презентовали инновационные решения для ритейла и девелопмента, направленные на повышение эффективности работы, привлечение клиентов, увеличение конверсии, снижение затрат и повышение экологичности.

Экспозиция и участники выставки из 7 стран

Мероприятие проходило в двух форматах: параллельно с конференцией при участии ведущих специалистов сферы розничной торговли и торговой недвижимости, была также развернута масштабная экспозона.

Были задействованы 2 выставочных зала, общей площадью 3000 м кв., где представлены 75 компаний экспонентов.

И вот лишь часть из них: Arricano Real Estate; Budhouse Group; Immochan Ukraine; SMART business; NAI Ukraine; JLL Ukraine; Ощадбанк, Loyaltec, VOVK, RDA, IMEgroup, Sicore, Nova Light, Svitlotec, Нова пошта и многие другие.

В экспозоне были представлены также крупные киевские торговые центры: МФК Gulliver; ТЦ Пирамида, ТРЦ Подоляны, ТРЦ New Way, ТРЦ ПортCity, ТРЦ Мармелад, ТРЦ Мегамолл. Среди якорных экспонентов RDB Expo-2018 презентован новый двухуровневый многофункциональный комплекс ТРЦ Retroville, где под бизнес-центр класса «В» отведено 11147 кв.м. Также в рамках выставки прошла презентация ТРЦ River Mall, который активно строится на пересечении двух оживленных улиц: Ахматовой и Днепровской набережной. Rive Gauche – уникальный торгово-развлекательный центр, проект которого стал воплощением новой стратегии развития Immochan International «Vision 2030», тоже вошел в число экспонентов RDB Expo-2018.

Титульным партнером мероприятия выступила сеть студий одежды Vovk, генеральный партнер выставки – украинская IT-компания SMART Business, официальный партнер мероприятия – МФК Gulliver.

Международная экспертиза и обмен профессионалами

Помимо экспозиционной части, гостей и участников мероприятия ожидали 2 дня насыщенной деловой программы. Масштабная конференция включала 10 сессий, которые проводились параллельно в 2 потока. Каждый из приглашенных мог выбрать тему по душе, согласно своим вкусам и интересам. Программа выступлений была насыщенной и динамичной, и на это было несколько причин. Одна из них заключалась в опытных интересных спикерах, которыми выступали ведущие топ-менеджеры отрасли. Они поделились своим опытом, презентовали новые кейсы и уже существующие успешные проекты. В ходе конференции поднимались самые актуальные в данный момент для отрасли темы. Была проведена детальная аналитика рынка ритейла и девелопмента, где обсуждались инновации и тренды. Способы увеличения показателей бизнеса рассматривались через призму формирования корпоративной культуры – повышения эффективности команды, различных практик системы мотивации, стабильности. Предлагались новые концепты для активных продаж: так, Эпицентр презентовал свою концепцию дизайна и инноваций; успешным примером реконцепции стал также бренд Reima.

Бурно обсуждались темы украинского ритейла в мировом контексте – может ли он быть хорошим примером для других стран, и, наоборот, использование международного опыта в Украине. В сессии «Международный опыт в украинских реалиях рынка» выступили специальные гости, среди которых – начальник отдела строительства компании Koton Альпер Акин. Каждый из присутствующих существенно дополнил свой деловой багаж знаний.

Было уделено внимание позиционированию ритейла в эпоху digital-эры – речь шла о цифровой трансформации и диджитализации, а также тому, как правильно скоординировать свои действия и выстроить маркетинговый путь в эпоху омниканальности. Обсуждались современные тренды в e-commerce – от идеи до этапа реализации.

Презентация новых торговых центров вызвала немалый ажиотаж. Каковы особенности tenant-mix можно было узнать на примере нового ТРЦ Rive Gauche, также было презентовано трио JLL. Что такое «интермодальные транспортные узлы», каковы перспективные концепции и форматы современных ТЦ – всё это и многое другое можно было узнать в рамках сессии.

Марафон стартапов - настоящая изюминка этого сезона. Специальная сессия была посвящена стартапам и бизнес-проектам в сферах ритейла и e-commerce. Гости получили уникальную возможность рассказать о своей компании потенциальным инвесторам и партнерам. И много сделок действительно было заключено, чему мы очень рады.

Участники мероприятия, проявившие активность в панельных дискуссиях, радовали интересными неординарными вопросами и сами живо принимали участие в их обсуждении. И как могло быть иначе, ведь среди гостей выставки были представители Dragon Capital, MTI, Arricano, McDonald’s, Multi Ukraine, River Mall, Leroy Merlin, РЦ Блокбастер, Forum Lviv, ТРЦ Аладдин, ТРЦ Конкорд, Zarina, MOYO, Мануфактура, Даринок, Watsons, Puma Ukraine, NOVUS, Фуршет, MUST HAVE, Vitto Rossi, Мегаспорт, Таврия В, Ив Роше, Salateira, O bag Ukraine, Люксоптика, Даринок, LPP, BILLA, Brocard, ARGO, СЮФ, METRO, Rozetka, Эльдорадо, Порт Сіті и другие.

Для удобства коммуникации в рамках конференции участники могли установить специальное мобильное приложение.

V.I.P. party

Между двухдневными формальными переговорами, сделками и напряженными динамичными панельными дискуссиями участники и гости RDB Expo-2018 могли расслабиться в неформальной обстановке яркой и зажигательной вечеринки. Игроков рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости ждала комплексная развлекательная программа: фуршет, DJ, розыгрыши ценных призов от партнеров, среди которых были Yves Rosher, Lush, FALKE, Алоха, 1dea.me, Orner, Штуки, BODO, компания «Конфитюр» и многие другие. Вечеринку посетили около 300 участников - спикеров, партнеров, гостей RDB Expo, а также членов и партнеров Ассоциации ритейлеров Украины. Основной целью мероприятия было укрепить старые связи, завести полезные знакомства и насыщенно провести время в кругу коллег и друзей.

«Выставка RDB Expo – это рабочее место встречи игроков рынка ритейла и девелопмента. И нам, как организаторам, приятно иметь отношение к формированию культуры проведения такого масштабного отраслевого события. Выставка, уже зарекомендовавшая себя в прошлом году как идеальное место встречи действующих и новых бизнес-партнеров, упрочила свои позиции. Организация мероприятия была качественно улучшена, о чем можно судить также на основании обратной связи. Экспозиция стала еще более развернутой, прибавив 40%, по сравнению с предыдущим годом. Были презентованы совершенно новые для украинского рынка бренды – DeFacto и Koton, а также подписан ряд новых контрактов и соглашений. В дальнейших планах – наращивание оборотов и расширение аудитории, а также качественное увеличение присутствия в рамках мероприятия международных компаний», - прокомментировал Андрей Жук, Глава правления Ассоциации ритейлеров Украины.

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RDB Expo – главное событие для профессионалов рынка ритейла и девелопмента в Украине и странах бывшего СНГ. Проводится ежегодно весной: https://rau.ua/rdbex/

Организатор выставки – Ассоциация ритейлеров Украины, профильное объединение игроков рынка розничной торговли и компаний, непосредственно связанных с ритейлом. Ассоциация действует как независимое неприбыльное объединение юридических лиц.В число членов Ассоциации ритейлеров Украины входят более 100 ведущих национальных брендов. Мероприятия Ассоциации посещают 3000-3500 представителей торговых марок и девелоперов. Сайт: https://rau.ua/