Как лечат рассеянный склероз в Украине: непридуманные истории борьбы 19 декабря, 16:18 Новости компаний depositphotos

Среди болезней нервной системы рассеянный склероз занимает ведущее место по распространенности и получению инвалидности в молодом возрасте.

Рассеянный склероз (РС) — аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. При нем поражается миелиновая оболочка нервных волокон и происходят дегенеративные процессы в нейронах. Характерные проявления этой болезни: мышечная слабость в конечностях, головокружение, нарушение координации, шаткость походки и т. д.

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Обычно рассеянный склероз проявляется в молодом возрасте

Развивается это тяжелое заболевание преимущественно у людей в возрасте от 18 до 45 лет. Впрочем, при условии получения необходимой терапии такие пациенты могут эффективно работать, полноценно жить, защищать свою страну, рожать детей.

Негрич Татьяна Ивановна, Профессор, заведующая кафедрой неврологии ЛНМУ имени Даниила Галицкого и председатель Львовского областного общества неврологов

По информации, предоставленной заведующей кафедрой неврологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого и председателем Львовского областного общества неврологов, профессором Татьяной Ивановной Негрич, в Украине насчитывается около 21 000 пациентов с рассеянным склерозом.

Ежегодно этот показатель увеличивается в среднем на 1000−1200 человек. При этом 88% людей с диагнозом РС имеют статус инвалидности, а 68% лишены возможности работать или учиться. Если сравнивать со странами ЕС, то часть пациентов с диагнозом рассеянный склероз, имеющих первую группу инвалидности в Украине, в 1,7 раза выше.

Главное — понимать, что своевременно начатое лечение рассеянного склероза может предотвратить обострения, облегчить симптомы и замедлить прогрессирование болезни.

Доступные варианты персонализированной терапии в Украине

Благодаря успехам иммунологии и фармации, возможность помочь больным РС стала реальностью. Современная персонализированная терапия рассеянного склероза подробно учитывает потребности и анамнез каждого пациента. С недавнего времени врачи могут прогнозировать течение заболевания, учитывать ответы на ранее проведенное лечение и определять необходимость изменения терапии и другие факторы.

При этом лечебные препараты назначаются с учетом всех этих данных и могут быть как умеренно, так и высокоэффективными исходя из медицинских потребностей пациента.

Ведущим направлением лечения является иммунотерапия рассеянного склероза, которая предусматривает пожизненное лечение или терапию, применяемую с перерывами — иммунная реконституционная терапия. Принцип иммунной реконституционной терапии основан на истощении иммунной системы с последующим ее восстановлением. Фактически это выглядит как «перезагрузка» иммунитета. Именно после такого лечения иммунная система восстанавливает способность реагировать на инфекции и другие потенциальные патогены.

Иммунная реконституционная терапия способствует длительной ремиссии рассеянного склероза, а в некоторых случаях даже может изменить течение заболевания.

Инновация от компании Санофи

Санофи в Украине входит в состав глобальной биофармацевтической компании Санофи, представленной в 100 странах мира. В сверхсложных условиях войны компания делает все возможное, чтобы каждый нуждающийся получил необходимое лечение.

Так, компания оказала гуманитарную поддержку для лечения взрослых пациентов с рассеянным склерозом в виде 1578 упаковок таблетированного инновационного препарата. Во время войны этот препарат распределяют через клинические хабы, созданные на базе клинических больниц в Киеве, Днепре и Львове. Передаваемого лекарства должно хватить до конца года, чтобы покрыть потребности и тех пациентов с рассеянным склерозом, которые уже находятся на терапии, и новых. Кроме того, лечение смогут получить и пациенты, кому показана такая терапия и которым необходимо перейти с инъекций на таблетки.

Также Санофи предоставила 36 флаконов препарата иммунной реконституционной терапии для лечения высокоактивного рецидивирующего рассеянного склероза. Переданного количества препарата хватит на второй курс терапии тех пациентов, которые начали лечение до войны, а также на два курса лечения для пациентов, которым такая терапия была назначена, но не начата.

Результаты терапии, изменяющие течение хронического прогрессирующего заболевания

Мяловицкая Елена Анатольевна, Профессор, доктор медицинских наук Учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Профессор, доктор медицинских наук Учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Мяловицкая Елена Анатольевна по этому поводу рассказала следующее:

«На сегодняшний день терапия высокоактивного рассеянного склероза — сложная проблема в ведении таких больных. Течение высокоактивного РС часто непредсказуемо и агрессивно. За последние два-три года в Украине были зарегистрированы препараты иммунной реконституционной терапии, изменившие парадигму лечения высокоактивного РС. Эта терапия показана как монотерапия пациентам от 18 до 55 лет (до начала терапии) с высокоактивным ремитирующе-рецидивирующим РС, уровнем неврологического дефицита, при котором пациент может работать, обслуживать себя, в некоторых случаях требует посторонней помощи, но не прикован к постели.

«Опыт стран Европейского содружества, Великобритании и Соединенных Штатов Америки доказывает, что препараты иммунной реконституции изменяют течение РС. В этих странах пациенты, у которых есть прямые показания к лечению высокоактивного РС, получают лечение современными инновационными препаратами на средства государства и страховых компаний.»

По шкале инвалидизации (EDSS) это от 0 до 5,5 баллов с количеством двух или более рецидивов за предыдущий год.

Очень важно, что вышеперечисленные критерии не учитывают в период обострения, а именно в стадии обострения рассеянного склероза, когда диагностируются выраженные двигательные, координаторные расстройства, которые могут значительно повышать балл EDSS — более шести баллов.

Опыт стран Европейского содружества, Великобритании и Соединенных Штатов Америки доказывает, что препараты иммунной реконституции изменяют течение РС. В этих странах пациенты, у которых есть прямые показания к лечению высокоактивного РС, получают лечение современными инновационными препаратами на средства государства и страховых компаний.

В моей практике уже есть пациентка, получившая лечение иммунной реконституционной терапией. В первый месяц ей было сложно поставить диагноз. Мы упорно прошли ряд всех исследований, которые позволили определиться с точным диагнозом.

Первый курс пациентка получала в Украине. Из-за войны она была вынуждена уехать за границу, где и получила второй курс бесплатного лечения благодаря помощи от Санофи. Сейчас пациентка регулярно проходит все необходимые исследования — также при поддержке этой компании. Я каждый месяц общаюсь с ней, она чувствует себя хорошо. На сегодняшний день у пациентки стабильная ремиссия. Она продолжает активно работать менеджером по работе с персоналом.

В условиях войны наши пациенты ощущали поддержку компании Санофи, смогли пройти повторные курсы лечения препаратами иммунной реконституционной терапии как в Украине, так и за рубежом, ведь компания Санофи остается надежным и стабильным партнером врачей и пациентов с РС.

Профессор кафедры неврологии № 1 Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика Слободин Татьяна Николаевна также поделилась своим опытом лечения рассеянного склероза: «В моей практике уже есть две пациентки, которые получили лечение иммунной реконституционной терапией. Первый курс они получали в Украине.

Слободин Татьяна Николаевна, Профессор кафедры неврологии № 1 Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика

Из-за войны пациентки вынуждены были переехать за границу, где получили второй курс лечения на средства Санофи. Сейчас пациенты регулярно проходят все необходимые исследования при поддержке этой компании, ведь требуется постоянная детальная оценка эффективности терапии".

Эффективная терапия ассоциируется с улучшением качества жизни пациента, а также снижением финансовой нагрузки на государство. Особенно это касается РС в Украине. Каждая сохраненная жизнь человека критически важна для нашего государства, а каждая сохраненная работоспособность (или инвалидизация, которую удалось предотвратить) поможет восстановить Украину после войны.

«Если бы каждый пациент с РС имел возможность принимать для лечения именно тот препарат, который ему действительно показан ( несмотря на стоимость терапии), то РС не был бы такой серьезной социальной проблемой»

Важно, чтобы каждый пациент на РС получил то лечение болезнемодифицирующими препаратами, которое ему показано. Иммунная реконституционная терапия замедляет прогрессирование рассеянного склероза, однако показана не всем пациентам с рассеянным склерозом. Если бы каждый пациент с РС имел возможность принимать для лечения именно тот препарат, который ему действительно показан (несмотря на стоимость терапии), то РС не был бы такой серьезной социальной проблемой.

Необходимо выделить средства на закупку высокоактивных медикаментов

Рассказывает профессор Татьяна Ивановна Негрич: «В рамках гуманитарной программы четыре пациента с высокоактивным рецидивирующе-ремитирующим рассеянным склерозом из Львова и Харькова получили первый курс реконституционной терапии РС. Следующий курс планируется провести через год. Если у пациентов будет необходимость, возможно проведение еще двух курсов терапии этим инновационным препаратом.

«Министерству здравоохранения Украины нужно пересмотреть политику государственных закупок, перестать тратить в неограниченном количестве неиспользуемые средства на препараты базисного ряда, вместо этого выделить средства на закупку высокоактивных медикаментов для лечения больных РС»

Фактически, Санофи — единственная фармацевтическая компания, оказывающая гуманитарную помощь больным РС в Украине во время войны.

Мониторинг лечения — необходимая и очень важная его составляющая, которая определяет эффективность такого лечения и обеспечивает безопасность для пациента. Санофи разработала программу поддержки для пациентов, получающих высокоэффективную терапию в режиме ежемесячного мониторинга их состояния.

Министерству здравоохранения Украины нужно пересмотреть политику государственных закупок, перестать тратить в неограниченном количестве неиспользуемые средства на препараты базисного ряда, вместо этого выделить средства на закупку высокоактивных медикаментов для лечения больных РС".