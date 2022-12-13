Строим пункты интернет-несокрушимости по всей стране. Вячеслав Мишалов о том, как «Фрегат» возобновляет связь в блэкауте 13 декабря, 17:55 Новости компаний Вячеслав Мишалов, соучредитель интернет-провайдера «Фрегат»

В каждом пункте можно будет не только подзарядиться и получать интернет даже при отключениях, но и выпить чаю.

Изначально ни одна сеть в мире не построена для войны.

Поэтому обесточивание серверных и узловых точек привело к отключению от сети целых массивов и бизнес-сегментов и у одного из топ-5 крупнейших интернет-провайдеров страны «Фрегат».

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Уже третью неделю все наши монтажники, электрики, связисты, операторы и топ-менеджеры работают полным составом нон-стоп 24/7, чтобы сделать все возможное и невозможное, чтобы даже при отключении электроэнергии абоненты оставались со связью. — Объясняет соучредитель интернет-провайдера « Фрегат» — Объясняет соучредитель интернет-провайдераФрегат» Вячеслав Мишалов

Фото: «Фрегат»

Круглосуточно держать десятки серверных и тысячи узловых точек на резервном питании — это значит успевать подносить на каждую точку с дизель-генераторами новые и новые канистры с тоннами горючего, аккумуляторы для резервного питания, сетевые фильтры и прочее.

Фото: «Фрегат»

Параллельно с боем получать пропуски в ваши дома, с одной стороны преодолевая препятствия в виде тех, кому генератор мешает, потому что «слишком шумит», а с другой — выслушивая «почему так поздно?!».

Параллельно «Фрегат» строит 30 пунктов интернет-несокрушимости по всей стране.

Фото: «Фрегат»

Это пункты с генератором, сетевыми фильтрами, в которых есть множество розеток, чтобы все жители могли подзарядить гаджеты, получить бесплатный wi-fi 24/7 даже в блэкауте, а также чайники, чтобы выпить чаю или вскипятить воду.

Фото: «Фрегат»

Со следующей недели 15 таких пунктов заработают в Днепре, Подгородном и Приднепровске, а ещё 15 в других городах страны, где есть абоненты Фрегат.

Фото: «Фрегат»

Фото: «Фрегат»

Мы не понимаем, какие новые «задачи» нам поставить завтра враг, но мы готовы их решать. — говорит Мишалов. — Аккумуляторами, генераторами, канистрами — как угодно, но мы добьемся своей цели — быть максимально uptime в любых условиях.