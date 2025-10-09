Об этом сообщил профсоюз таксистов NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych.

Профсоюз таксистов NSZZ требует ввести обязательное знание польского языка для всех водителей, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров. Благонадежность водителей хотят обязать подтверждать справкой о несудимости в Польше и стране, в которых водитель проживал последние 10 лет.

Реклама

«Требуем введения правил, которые ограничат неконтролируемую деятельность посреднических платформ перевозчиков. Действующее законодательство позволяет компаниям-посредникам работать без надлежащего контроля, что создает угрозу безопасности пассажиров и порождает нечестную конкуренцию», — заявляют организаторы акции.

Таксисты также хотят вернуть экзамены по топографии города, местному законодательству и правилам оказания первой помощи. По их мнению, это позволит повысить качество услуг и вернуть профессии должный престиж.

Среди требований есть еще несколько:

создание общенационального реестра водителей такси;

обязательное трудоустройство по трудовому договору;

длительные санкции за нарушение правил;

единые стандарты по всей стране.

Документ, содержащий требования, а также доказательства фактов незаконных схем компаний, связанных с транспортной мафией, представители профсоюза планируют передать президенту Польши, маршалу Сейма, Министерству юстиции, Министерству инфраструктуры и органам местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в июне 2024 года в Польше вступили в силу поправки к закону об автомобильном транспорте, которые запрещают работать в такси водителям без польских водительских удостоверений и тем, кто находится в Польше менее 185 дней. За несколько дней после этого Bolt потерял более четверти своих водителей, Uber — 20%, а Free Now сократила свой автопарк почти на 15%