Продажа активов банков Курченко провалилась

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Фонд гарантирования вкладов не смог найти покупателей для банков

Фонд гарантирования вкладов не смог найти покупателей для банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц  не сумел продать кредитные портфели Брокбизнесбанка и Реал Банка, принадлежавшие ранее бизнесмену Сергею Курченко.

Об этом пишет FinClub.

Аукцион по продаже кредитного портфеля (141 кредит) Брокбизнесбанка проходил 11 июня. В залоге по кредитам были имущественные права и нефтепродукты.  Стартовая цена была на уровне 12,6 млрд грн.

14 июня должен был состояться еще один аукцион по продаже прав требования по кредитам Реал Банка. Стоимость этого лота составляла 3,7 млрд грн. Ни на один из активов покупателей не нашлось.

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