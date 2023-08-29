«Вопреки всем прогнозам, испытания нас укрепили», — глава правления Банка инвестиций сбережений Виктория Руда 29 августа, 11:00 Партнерский проект Виктория Руда, глава правления Банка инвестиций сбережений

Банк инвестиций и сбережений (далее — БИСБАНК) обслуживает украинцев более 18 лет и продолжает развиваться, несмотря на крайне шаткую финансовую систему страны. Даже в условиях войны специалистам БИСБАНК удалось значительно расширить корпоративный и розничный сегменты бизнеса, а также одними из первых в Украине восстановить кредитование. В чем залог стабильного роста и лояльности клиентов — рассказывает глава правления БИСБАНК Виктория Руда.

Несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию России, постоянные угрозы физических и кибератак врага, ежедневно с 24 февраля 2022-го Банк инвестиций и сбережений поддерживает непрерывную работу своих сервисов и делает все для безопасного хранения средств клиентов.

Видео дня

Уже в июне 2022-го банк одним из первых на украинском рынке восстановил собственную систему потребительского кредитования физических лиц и заявил о готовности финансово помогать восстанавливать Украину. Долю полученного комиссионного дохода БИСБАНК начал перечислять на восстановление социальных объектов, объектов критической инфраструктуры, а также на непосредственную помощь украинским защитникам.

В чем секрет успеха БИСБАНК и как компания планирует участвовать в восстановлении Украины — рассказывает глава правления банка Виктория Руда.

— Что изменилось в работе БИСБАНК после 24 февраля 2022-го?

— Полномасштабная агрессия России стала началом мощного сопротивления и решительных антикризисных мер для всей финансовой системы нашей страны. Прежде всего, мы подтвердили свою устойчивость к внешним угрозам, а персонал в очередной раз продемонстрировал отчаянность и сплоченность ради клиентов и общего дела.

Еще до 24 февраля мы определили приоритеты действий банка в случае серьезной эскалации. Среди них были обеспечение безопасности персонала, поддержка клиентов, обеспечение целостности и поддержка функционирования инфраструктуры.

Правление и руководящий состав банка работали минимум по 12 часов ежедневно и ни разу не проявили малодушие или растерянность в выполнении своих профессиональных обязанностей. Персонал всегда знал, что ему делать, и поэтому нам удалось способствовать сохранению жизни всех членов команды и организовать релокацию даже в первые дни войны. Мы гордимся этим бесценным опытом, который подтверждает нашу эффективность и способность решать проблемы в экстренных условиях.

Около недели мы налаживали и вносили изменения во внутренние процессы, разрабатывали видение дальнейшей работы, адаптировались к новым требованиям регулятора и делали это так, чтобы клиенты не заметили изменений в качестве и скорости обслуживания. Довольно быстро банк начал работать в штатном режиме: мы не остановили кредитование, не задерживали платежи, выдавали средства в кассах региональной сети, однозначно убедив клиентов в том, что нет оснований для паники. С такими приоритетами мы работаем уже на протяжении 18 месяцев войны за украинскую независимость.

— За счет чего удалось сохранить бизнес и продолжить предоставлять услуги клиентам?

— За счет постоянного осознания собственной необходимости для клиентов. БИСБАНК представлен в 19 регионах страны, и мы приложили значительные усилия для того, чтобы перераспределить наличную массу среди всей региональной сети. Это позволило людям не везти наличные с собой при эвакуации из зоны активных боевых действий, а снимать собственные средства в западных и центральных регионах.

Так же было и с кредитованием: значительно повысился спрос на наши карты, лимиты овердрафта, кредиты наличными и многое другое. В частности, банк предоставил всем клиентам «кредитные каникулы».

Конечно, мы пересмотрели риск-профиль клиента, методы его отбора, но мы продолжаем кредитовать население и предоставлять все виды банковских услуг. Правильно построенная система и соблюдение принципов KYC (знай своего клиента — Ред.) всегда является залогом эффективности ведения бизнеса.

Фото: Виктория Руда, глава правления Банка инвестиций сбережений

— Какие основные направления работы Банка следует выделить сегодня?

— По основным направлениям работы мы не ограничиваем себя той или иной «специализацией». Мы предоставляем полный перечень услуг, которые есть на рынке, но и видим наиболее важные для нас ниши. В частности, это обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса и розничного бизнеса. Мы считаем, что МСБ должен быть основой восстановления страны, но именно он сейчас нуждается в поддержке, как никогда. Такие небольшие предприятия испытывают волатильность экономики больше всего, поэтому сейчас мы масштабируем это направление.

Сегодня полностью изменился и розничный рынок, клиенты мигрируют между банками, что опять-таки является возможностью для нас. На фоне действительно качественно сформированного кредитного портфеля с уровнем дефолта не более 10% за последние два года, быть активным участником этого рынка — является стратегическим приоритетом нашей работы.

Мы осознаем свое особое место в борьбе за безопасность экономики страны. Это и есть наша роль, наша мотивация и наша текущая цель — чувствовать свое влияние и собственное участие в обеспечении экономической безопасности государства. Во время каждой транзакции клиентов, во время каждой выдачи кредита и во время каждого этапа начисления процентов на вклады.

— В чем, по вашему мнению, ключевое преимущество БИСБАНК перед конкурентами?

— Наши преимущества — это широкий спектр сервисов, лучшие тарифы, удобное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Удовлетворение потребностей посетителей БИСБАНК и их улыбки менеджерам отделений являются тем самым мерилом качества, которое каждый раз гарантирует возвращение клиентов к нам.

— Чувствуете ли вы влияние на финансовую устойчивость банка с начала войны?

— Вопреки всем прогнозам, испытания нас укрепили. На фоне роста уровня доверия и противодействия миграции наших постоянных клиентов, в банке идут процессы, которые, безусловно, улучшают наше финансовое состояние. Мы адаптировались и, несмотря на все ограничения и нестабильность рынка, увеличили собственную эффективность в работе с проблемными активами.

Основываясь на принципе рациональной взвешенности и соблюдения интересов как заемщика, так и кредитора, за последнее время мы провели значительное количество реструктуризаций кредитов с установлением графика постепенного снижения задолженности. Только за последний квартал банк вернул более 150 млн грн потенциально проблемной задолженности и вышел на исторически лучший показатель уровня просроченной задолженности (13%) во всей структуре кредитного портфеля.

Почти каждая гривна из этих средств — это достижение диалога с клиентами с учетом анализа их текущего состояния и уровня деловой активности в конкретный момент времени. Как результат — нормативы нашей ликвидности превышают установленный регулятором уровень в четыре раза.

Принято считать, что уровень регулятивного капитала отражает состояние банка. У нашего банка этот показатель за время войны вырос с 604 млн грн до 678 млн грн, а его норматив адекватности по состоянию на сегодня составляет около 40%, при установленном нормативном значении в 10%. Этим действительно стоит гордиться и планировать дальнейшее развитие на основе таких достижений.

— Что будет самым сложным для банка после победы?

— Разместить ликвидность из полученных репараций страны-агрессора в инвестиционном портфеле. Все остальное просто потребует времени для эффективной отработки.

Мы не можем позволить себе думать о том, что после победы будет легче. Если мы готовы сейчас быть активными участниками рынка, то должны быть готовы и принять последствия войны: остановку работы бизнеса отдельных заемщиков, частичную или полную потерю дохода клиентами, релокации мест ведения бизнеса, удлиненные сроки окупаемости новых бизнес-процессов и тому подобное.

Однако, мы это осознаем и готовимся ко всем потенциальным трудностям в системе партнерства клиента и банка. Мы готовы идти на взвешенные компромиссы, структурировать сделки с учетом этого и вести каждого клиента «за руку» до момента его абсолютного успеха.

— Какой вы видите Украину через 5 лет?

— Обновленной, с сохраненными лучшими традициями и мудро синтезированными европейскими ценностями, которые станут основой нового независимого государства.

Опыт украинского народа сегодня видит и переживает вместе с нами весь мир. Мы умеем упорно работать, у нас множество инновационных идей и концепций современных решений.

Украинцы всегда стояли в первых рядах ведущих ученых, исследователей, изобретателей, и так будет и в дальнейшем. Любые трудности мы превращаем в возможности и знания для себя, с помощью которых уже скоро осуществим мощный скачок для выхода из послевоенного состояния и безудержного развития страны.

Страны, которой мы всегда будем гордиться и которую мы всегда будем любить!