Правительство РФ одобрило выращивание наркосодержащих растений
В среду, 26 декабря, российское правительство одобрило проект закона, устанавливающий порядок выращивания наркосодержащих растений для производства наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова передает РБК.
В частности, законопроектом утверждается культивирование разрешенных сортов наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием алкалоидов опия.
"Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям производить не только субстанцию и готовую лекарственную форму, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в нашей стране", - заявил он.
Как отмечается, таким образом российские госпредприятия будут обеспечивать импортозамещение, так как девять из десяти основных производителей необходимой субстанции находятся на территории стран, которые ввели против РФ ограничительные меры.