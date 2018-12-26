Правительство РФ одобрило выращивание наркосодержащих растений Сегодня, 16:57 174 Цей матеріал також доступний українською Документом утверждается культивирование наркосодержащего снотворного мака

В среду, 26 декабря, российское правительство одобрило проект закона, устанавливающий порядок выращивания наркосодержащих растений для производства наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова передает РБК.

В частности, законопроектом утверждается культивирование разрешенных сортов наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием алкалоидов опия.

"Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям производить не только субстанцию и готовую лекарственную форму, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в нашей стране", - заявил он.

Как отмечается, таким образом российские госпредприятия будут обеспечивать импортозамещение, так как девять из десяти основных производителей необходимой субстанции находятся на территории стран, которые ввели против РФ ограничительные меры.