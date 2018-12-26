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Правительство РФ одобрило выращивание наркосодержащих растений

Сегодня, 16:57
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Документом утверждается культивирование наркосодержащего снотворного мака

В среду, 26 декабря, российское правительство одобрило проект закона, устанавливающий порядок выращивания наркосодержащих растений для производства наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова передает РБК.

В частности, законопроектом утверждается культивирование разрешенных сортов наркосодержащего снотворного мака с высоким содержанием алкалоидов опия.

"Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям производить не только субстанцию и готовую лекарственную форму, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в нашей стране", - заявил он.

Как отмечается, таким образом российские госпредприятия будут обеспечивать импортозамещение, так как девять из десяти основных производителей необходимой субстанции находятся на территории стран, которые ввели против РФ ограничительные меры.

Теги:   Наркотики Лекарства Россия

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