Пошлины Трампа нанесли Ford $1 млрд убытков

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Пошлины Трампа
Фото: Ford

Пошлины Трампа "стоили" компании $1 млрд

Из-за введенных администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины на сталь и алюминий, американский автоконцерн Ford потерял более $1 млрд.

Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Джеймс Хакетт на конференции агентства Bloomberg в Нью-Йорке, передает Reuters.

"Ирония в том, что большинство автомобилей мы производим в США. Чем дольше это [пошлины - НВ] будет продолжаться, тем больше будет потерь", - отметил Хакетт.

По его словам, Ford экспортировал автомобили Lincoln в Китай, и это был очень хороший бизнес. Теперь концерн вынужден пересматривать стратегию с учетом 25%-ной пошлины на автомобили, отметил топ-менеджер.

Напомним, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.

 

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