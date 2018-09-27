Пошлины Трампа нанесли Ford $1 млрд убытков

Из-за введенных администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины на сталь и алюминий, американский автоконцерн Ford потерял более $1 млрд.

Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Джеймс Хакетт на конференции агентства Bloomberg в Нью-Йорке, передает Reuters.

"Ирония в том, что большинство автомобилей мы производим в США. Чем дольше это [пошлины - НВ] будет продолжаться, тем больше будет потерь", - отметил Хакетт.

По его словам, Ford экспортировал автомобили Lincoln в Китай, и это был очень хороший бизнес. Теперь концерн вынужден пересматривать стратегию с учетом 25%-ной пошлины на автомобили, отметил топ-менеджер.

Напомним, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.