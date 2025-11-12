После российских обстрелов. Полтаваоблэнерго объявила о форс-мажорных обстоятельствах

Компания Полтаваоблэнерго сообщила о возникновении 8 ноября форс-мажорных обстоятельств по договору потребителя о предоставлении услуг по распределению электроэнергии.

Об этом компания сообщила в Facebook.

«Полтавалоблэнерго сообщает о возникновении форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 года (около 5 часов утра) в связи с военными действиями, которые являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами», — говорится в сообщении. — «Из-за данных обстоятельств, у общества стала отсутствовать возможность получать электроэнергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества, что в свою очередь сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электроэнергии».

Компания сообщила, что срок выполнения обязательств оператора системы распределения электроэнергии по действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электроэнергии был отложен и в дальнейшем откладывается на срок действия указанных обстоятельств до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей.

Как сообщалось, в результате российского обстрела 9 ноября три четверти Полтавской области остались без электроснабжения. Были полностью обесточены Миргородский и Лубенский районы, а также часть Полтавского и Кременчугского.

В ночь на 8 ноября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 503 ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Удары нанесли по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.