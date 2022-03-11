Времени осталось только до 1 апреля. Если Украина из-за войны не проведет посевную, голод угрожает всему миру 11 марта, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Продолжение войны РФ против Украины чревато глобальным голодом (Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Продолжение войны РФ против Украины после 1 апреля сорвет посевную кампанию в обеих странах и приведет к существенному дефициту продовольствия на мировом рынке.

Поэтому международные компании и корпорации должны способствовать прекращению войны РФ против Украины путём отказа от бизнеса в России. С соответствующим обращением к международному бизнесу выступил Петр Мельник — президент Украинского клуба аграрного бизнеса — одной из крупнейших агроассоциаций в стране. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Просим все транснациональные компании, производящие и поставляющие сельхозтехнику, семена, удобрения, пестициды, а также зернотрейдеров немедленно приостановить бизнес с Россией и Беларусью… Нужно остановить войну до 1 апреля — срока начала посева, иначе посевной кампании не будет ни в Украине, ни в России. И весь мир будет страдать от дефицита зерновых, который завершится голодом», — отметил Мельник.

Он также поблагодарил компании John Deere, Corteva, Louis Dreyfus Commodities, Trimble, которые, по его данным, уже официально приостановили свои поставки в РФ и бизнес со страной-агрессором, и попросил другие компании присоединиться к санкциям.

«Мы видим, что многие транснациональные компании приостанавливают свой бизнес с Россией. Мы действительно ценим это. Вот это реальный поступок, реальный вклад в прекращение войны, прекращение смертей и разрушений в Украине», — заявил Мельник.

Он подчеркнул, что уже введенные против РФ санкции работают, россияне начинают осознавать последствия преступного нападения Путина на Украину, свободу и демократические ценности.

Как сообщалось со ссылкой на гендиректора агрохолдинга ИМК Алекса Лисситсу, в случае продолжения агрессии РФ Украина в 2022/2023 маркетинговом году (июль-июнь) не сможет экспортировать 50 млн т зерновых культур и засеет только 30−50% ранее запланированных площадей.

«Украина вместе с Россией поставляют на глобальные рынки около 30% пшеницы. Украина занимает лидирующие позиции по экспорту кукурузы, подсолнечного масла и других продуктов питания в ЕС. В целом, Украина обеспечивает почти 14% на глобальном рынке продовольствия. А это значит, что если не остановить войну, и Украина не отсеется и не сможет поставить на глобальные рынки 50 млн т зерна, беднейшие страны мира останутся без продовольствия. То есть сотни тысяч людей просто будут обречены на голодную смерть», — объяснил Лисситса.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине весной нужно провести «насколько это возможно» полноценную посевную кампанию.

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