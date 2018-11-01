Пенсионный фонд получил нового руководителя

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Капинус с февраля 2017 года занимал пост государственного секретаря Минфина
Фото: Евгений Капинус/facebook

Капинус с февраля 2017 года занимал пост государственного секретаря Минфина

Кабинет министров Украины назначил главой Пенсионного фонда бывшего госсекретаря Министерства финансов Евгения Капинуса вместо Алексея Зарудного, который занимал эту должность с 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, что до назначения на должность главы Пенсионного фонда Евгений Капинус с февраля 2017 года занимал пост государственного секретаря Минфина, а с апреля 2016 года – заместителя министра финансов - руководителя аппарата.

В 2015 году он возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.

Капинус был советником вице-премьер-министра Украины Секретариата Кабинета министров Украины в течение 2010-2011 годов, а затем работал координатором и заместителем в Координационном центре экономических реформ при президенте.

С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации президента. А в 2005 году начал работать в Главной службы социально-экономического развития Секретариата президента, где занимал руководящие должности.

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