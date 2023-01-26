Встречайте GR8 Tech: опыт и экспертиза Parimatch Tech, воплощенные в эффективных решениях B2B 26 января, 16:31 Новости компаний Parimatch Tech

25 января 2023 года на глобальный рынок iGaming B2B вышла новая компания: GR8 Tech (Грейт Тэк). Она стала преемницей Parimatch Tech — компании, разработавшей платформу и маркетинговые решения для бренда Parimatch, — унаследовав ее команду специалистов под руководством Евгения Белоусова, ранее занимавшего должность Deputy CEO в Parimatch Tech.



«Создание GR8 Tech — это долгожданное событие, над которым мы в Parimatch Tech последовательно работали в течение 2022 года. Я рад и горжусь тем, что люди Parimatch Tech начинают это новое путешествие в B2B индустрии. Убежден, что их опыт и знания под руководством CEO GR8 Tech Евгения Белоусова позволят им реализовать все амбициозные цели, которые преследует компания», — прокомментировал Максим Ляшко, ex-CEO Parimatch Tech.

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Сам Максим Ляшко в дальнейшем будет заниматься созданием управляющей компании, основной целью которой будет поддержание синергии между всеми активами экосистемы и поиском новых инвестиционных проектов в технологической и iGaming сфере, что поможет распространять украинские ІТ достояния на международной арене.

Как B2B компания, GR8 Tech продолжит предоставлять технические решения — в частности, платформу, которая обслуживает миллионы активных игроков и успешно выдерживает пиковые нагрузки во время топовых глобальных спортивных событий. В Украине платформу и бренд Parimatch представляет лицензионный igaming оператор Parimatch Ukraine.

Платформа стала частью ключевой линейки предложений, которые GR8 Tech будет предоставлять известным игорным компаниям:

● GR8 iGaming платформа для букмекеров и/или казино с платежным хабом, гибким API, инструментами CRM, player management, risk management, антифрод-системой, геймификацией и другими специальными инструментами и услугами.

● GR8 BaaS (Business-as-a-Service, Бизнес как сервис), предусматривающий готовый бизнес с запущенной структурой, отлаженными процессами, запущенным маркетингом, системой отчетности и ранними финансовыми результатами.

● GR8 Parimatch франшиза, которая предоставляет известный по всему миру бренд Parimatch и платформу iGaming для регулируемых рынков под полным партнерским управлением.

В дополнение к этому GR8 Tech предлагает консалтинг, услуги по интеграции и эксплуатации — все с помощью удобного подхода «единственного окна». Результатом являются стабильные, адаптивные, легкие в интеграции и пригодные для масштабирования бизнес решения для iGaming компаний, которыми легко управлять без обязательного надзора или вмешательства.

Евгений Белоусов, CEO GR8 Tech

«Сегодняшний рынок B2B iGaming довольно насыщен предложениями, но ему очень не хватает последовательности, удобства и эффективного обслуживания. Мы здесь, чтобы изменить это и установить новые нормы относительно того, что означает „грейт“ продукт. GR8 Tech создает индивидуальные гейминговые решения, разработанные таким образом, чтобы развиваться и соответствовать меняющейся бизнес-среде, предоставляя нашим партнерам свободу думать заранее и планировать на долгий срок. Это и есть GR8!», — рассказал CEO GR8 Tech Евгений Белоусов.

Происходящая из большой экосистемы, команда GR8 Tech не понаслышке знает о работе с клиентом B2C, четко понимает боли и проблемы операторов и может их решить с помощью своих разработок. Мы понимаем, что бизнес — это гонки, в которых важно иметь рядом только «грейт» партнеров. И это о нас.

Татьяна Давидова, Chief Talent Officer GR8 Tech

«Эволюция компании в В2 В направление создает для наших команд новые амбициозные вызовы и значительно расширяет нашу географию, поэтому мы усиливаем найм специалистов по всему миру. Наши действующие команды сегодня работают в Украине, странах Евросоюза и Азии. Это позволяет нам обеспечивать поддержку платформы 24/7. Важной задачей станет построение бренда работодателя на глобальном рынке талантов, сервисная и экспертная поддержка специалистов в каждом из регионов и обеспечение нашими great бенефитами и преимуществами в любой точке мира. В этом мы будем опираться на наш успешный опыт в Parimatch Tech», — делится планами Chief Talent Officer GR8 Tech Татьяна Давыдова.

Первый офлайн-контакт GR8 Tech с мировым iGaming сообществом состоится на ICE London 7−9 февраля 2023 года. В митинг-руме компании №S10−425 гости ICE смогут встретиться с CEO, CTO, а также Business Development менеджером GR8 Tech, узнать больше о лучших технологиях на рынке iGaming B2B и одними из первых в 2023 году получить их для своего бизнеса.

О GR8 Tech

GR8 Tech — международный провайдер B2B с полным технологическим покрытием для известных гемблинговых бизнесов. Список продуктов GR8 Tech включает в себя iGaming платформенные решения, франшизу бренда Parimatch и предложения Business-as-a-Service для долгосрочных партнерств.

Экспертиза GR8 Tech в гемблинг-индустрии основана на около 30 годах операционного опыта и наследии бренда Parimatch. Платформа GR8 Tech справляется с миллионами активных игроков Parimatch и предоставляет лучшие практики для масштабирования гемблинговых бизнесов по всему миру. А те, кто планирует выход на новый гемблинговый рынок, могут воспользоваться нашим уникальным предложением Business-as-a-Service с готовыми технологическими решениями, поддержкой и консалтингом по запуску и управлению вашим новым гемблинговым бизнесом.