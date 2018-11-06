Ощадбанк продал логистический центр под Киевом

Торгово-логистический центр Арктика общей площадью 21,5 тыс. кв. м., выставленный на продажу Ощадбанком, продан за 195 млн грн на площадке электронных торгов OpenMarket госпредприятия СЕТАМ.

Об этом сообщили в пресс-службе СЕТАМ, передает Интерфакс-Украина.

По информации на сайте OpenMarket, объект был продан по стартовой цене, заявки на участие в аукционе подали пять участников, однако только одного допустили к торгам.

Лот включает земельный участок площадью 4,14 га, комплекс для хранения продуктов питания площадью 17,12 кв. м, рыбную ярмарку (2,9 тыс. кв. м, земучасток 0,6 га), административный корпус (1,2 тыс. кв. м, участок 0,11 га), мехмастерскую (175,4 кв. м, участок 0,04 га), а также силовое электротехническое и холодильное оборудование.

Логистический центр введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года и предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров самого широкого ассортимента.

Напомним, что Ощадбанк в 2014 году выдал ТЛК Арктика кредит на 100 млн грн под залог рыбного базара и комплекса для хранения и производства продуктов питания. Компания прекратила обслуживание кредита, тем самым приобрела статус недобросовестного заемщика. Ощадбанк обратился в исполнительную службу с целью погасить часть задолженности за счет залогового имущества. После несостоявшихся торгов банк воспользовался своим законным правом приобрести это имущество путем зачисления обеспеченных требований по цене, определенной в ходе исполнительного производства.

По данным СМИ, торгово-логистический комплекс Арктика был передан в залог Ощадбанку структурами бизнесмена Леонида Юрушева.

ТЛК Арктика основан в 2010 году. Комплекс обеспечивает предоставление в одном месте полного спектра услуг грузового таможенного комплекса (таможенно-лицейзийного состава, автомобильного терминала, склада временного хранения) с оформлением партии товара за 24 часа. Центр включает предприятие по высокотехнологичной рыбопереработке.

Кроме этого, организована продажа на ярмарке свежемороженой и охлажденной рыбы, готовой рыбной продукции, морепродуктов.