Оператор украинской ГТС стал более убыточным

По итогам 9 месяцев (январь-сентябрь) 2018 года оператор украинской газотранспортной системы - компания Укртрансгаз увеличила чистый убыток на 35% (на 5,7 млрд грн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 22 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные отчета компании.

Чистый доход Укртрансгаза составил 36,7 млрд грн против 39,5 млрд грн по итогам аналогичного периода прошлого года.

Валовый убыток составил 13,4 млрд грн. Это на 73,7% (5,7 млрд грн) больше, чем в 2017 году.

Себестоимость реализованной продукции составляет 50,1 млрд грн против 47,2 млрд грн за такой же период прошлого года.

Напомним, что чистый убыток Укртрансгаза в прошлом году составил 24,2 млрд грн, что в 4,4 раза больше, чем в 2016 году.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.