OLX получил нового директора

Онищенко в течение пяти лет была директором маркетинга

Новым директором торговой площадки и сервиса объявлений OLX в Украине стала Екатерина Онищенко.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее OLX в Украине и Центральной Азии возглавлял Сергей Гапоченко. Теперь он назначен генеральным менеджером региона OLX Group в Европе и Центральной Азии. Кроме Украины, Казахстана и Узбекистана, в этот регион присоединились Румыния, Португалия, Болгария и Босния.

Онищенко начала работать в OLX с 2013 года в качестве директора маркетинга. На этой должности она проработала пять лет.

OLX.ua является частью международной компании OLX Group, которая представлена в 17 брендах и более чем 40 странах мира. База ресурса насчитывает 11,8 млн объявлений.