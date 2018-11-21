OLX получил нового директора

Новым директором торговой площадки и сервиса объявлений OLX в Украине стала Екатерина Онищенко.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ранее OLX в Украине и Центральной Азии возглавлял Сергей Гапоченко. Теперь он назначен генеральным менеджером региона OLX Group в Европе и Центральной Азии. Кроме Украины, Казахстана и Узбекистана, в этот регион присоединились Румыния, Португалия, Болгария и Босния.
Онищенко начала работать в OLX с 2013 года в качестве директора маркетинга. На этой должности она проработала пять лет.
OLX.ua является частью международной компании OLX Group, которая представлена в 17 брендах и более чем 40 странах мира. База ресурса насчитывает 11,8 млн объявлений.
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